Le TokiLab de Franck Toki-Toki Bidart

Le TokiLab de Franck Toki-Toki Bidart mercredi 24 septembre 2025.

Le TokiLab de Franck

Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Photos en drone

Découvrez les bases de la prise de vue aérienne avec un drone et initiez-vous à la photographie sous un nouvel angle.

L’Arcade • Atelier numérique • Tout public dès 10 ans • Durée 2h .

Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr

English : Le TokiLab de Franck

German : Le TokiLab de Franck

Italiano :

Espanol : Le TokiLab de Franck

L’événement Le TokiLab de Franck Bidart a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Bidart