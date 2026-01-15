Le TokiLab de Franck Toki-Toki Bidart
Le TokiLab de Franck Toki-Toki Bidart mercredi 28 janvier 2026.
Le TokiLab de Franck
Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-28
Impression 3D
Initiez vous à la modélisation et à l’impression 3D pour créer des objets réels à partir de fichiers numériques.
L’Arcade • Atelier numérique • Tout public dès 10 ans • Durée 2h .
Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le TokiLab de Franck
L’événement Le TokiLab de Franck Bidart a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Bidart