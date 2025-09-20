Le torchis : une technique pour réhabiliter et construire demain Ostal Panessac Graulhet

Le torchis : une technique pour réhabiliter et construire demain Ostal Panessac Graulhet samedi 20 septembre 2025.

Le torchis : une technique pour réhabiliter et construire demain 20 et 21 septembre Ostal Panessac Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Notre collectif, l’OSTAL Panessac, vous propose des démonstrations de savoir-faire liées aux modes de construction spécifiques au patrimoine bâti ancien du Tarn, et tout particulièrement la abrication et la mise en oeuvre du torchis, directement isus de la tradition constructive du pan de bois (colombage).

Cet atelier aura lieu au cœur du quartier médiéval de Graulhet, dans la rue Panessac, à proximité du chantier de réhabilitation patrimoniale et écologique d’une maison médiévale en pan de bois et torchis. Lancé en 2020, ce chantier vise à valoriser les savoir-faire liés au patrimoine bâti ancien, tout en contribuant à la montée en compétences des professionnels du bâtiment et en suscitant de nouvelles vocations auprès des jeunes.

En plus de ces démonstrations, nous proposerons des expositions photographiques et des explications vulgarisées sur les modes constructifs et savoir-faire d’autrefois, pertinents pour aujourd’hui et demain. Nous aborderons également l’isolation du bâti ancien avec des matériaux bio et géo-sourcés.

Rejoignez-nous pour une immersion dans l’histoire du patrimoine bâti et la découverte de techniques traditionnelles de construction et de restauration !

Ostal Panessac 3 rue Panessac, 81300 Graulhet Graulhet 81300 Tarn Occitanie L'Ostal Panessac est une maison du XIVe siècle à pans de bois, typique du quartier médiéval de Panessac. La réhabilitation du quartier Panessac a été entreprise dans le respect des valeurs du patrimoine et de celles de l'écoconstruction. La première phase consiste à réaliser une réhabilitation exemplaire, tant sur le plan patrimonial qu'écologique, de l'Ostal Panessac.

©Isabelle Moulis (OSTAL Panessac – ARESO)