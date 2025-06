Fête de Fin des cours de L’AQUILONE/Spectacle de Danse 2025 Le Totem Paris 29 juin 2025

Voici le Programme:

A 15H30 Spectacle des élèves/ Professeur: Natalia FONTANA

Chorégraphies des enfants (4-8 ans): Quel plaisir Danser! – cours d’Initiation vendredi 17h dans le 13è

Chorégraphie Préados: Planètes – cours de Danse Moderne vendredi 18h dans le 13è

Chorégraphie Adultes: Dis moi – cours de danse contemporaine mardi 20h30 dans le 13è

Chorégraphie Seniors: Ressentir – cours d’Assouplissement/Danse mercredi 20h

Projection diaporama sur les activités de L’AQUILONE

Au Nom de la Mère Création en cours, Chorégraphie de Natalia FONTANA de la Cie Le Temps d’Une Danse

Accès libre sur réservation et dans la limite des places disponibles.

Le dimanche 29 juin 2025

de 15h30 à 18h30

Tout public.

Le Totem 11, Place Nationale 75013 L’AQUILONE/MVACParis

laquilone2@gmail.com https://www.facebook.com/associationlaquilone/ https://www.facebook.com/associationlaquilone/

Venez assister à la Fête de fin des Cours de L’AQUILONE le 29 juin à 15h30 au TOTEM 75013 Paris!

Vous aurez l’occasion de connaitre notre association dont le but est diffuser l’art chorégraphique par l’enseignement et l’animation culturelle. Vos assisterez aux chorégraphies des élèves enfants, adultes et seniors, à une projection sur les évènements principaux véhiculés par l’association et à 17h vous pourrez assister à une présentation chorégraphique professionnelle en danse contemporaine.

On vous attends nombreuses et nombreux!