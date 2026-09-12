Le Touquet-Paris-Plage hors des sentiers battus (à vélo), Square Paul François Rivet, Phare de la Canche, Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage hors des sentiers battus (à vélo) Dimanche 20 septembre, 16h30 Square Paul François Rivet, Phare de la Canche Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte des installations et équipements qui font la renommée de la station. À travers la forêt et le long de la Canche, laissez-vous surprendre par les grandes villas sous les pins, l’école hôtelière, le musée, l’aéroport, l’hippodrome, la base nautique et le phare. Dimanche à 16h30 (durée : 1h30) | Réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Départ : square Paul François Rivet, au pied du phare de la Canche, allée des Mésanges | Prévoir un vélo | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

Square Paul François Rivet, Phare de la Canche allée des Mésanges, 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 06 72 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com/?IdPublication=e131b1cb-89f0-4564-8c9c-91436faa7c94&culture=fr-FR&idoi=7b27dc44-ee42-4e28-b7f8-1dbee819032d&idPrestation=82372f4e-e9de-45d7-8a75-5c08960b7b29&searchFirstAvailableDates=1 »}] [{« link »: « http://www.letouquet.com »}, {« link »: « http://%C2%A7letouquet.com »}]

Partez à la découverte des installations et équipements qui font la renommée de la station. À travers la forêt et le long de la Canche, laissez-vous surprendre par les grandes villas sous les pins, à…

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