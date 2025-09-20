LE TOUQUET-PARIS-PLAGE, LES JARDINS DE LA MANCHE Jardin des Arts Le Touquet-Paris-Plage

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE, LES JARDINS DE LA MANCHE Jardin des Arts Le Touquet-Paris-Plage samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

De parcs en parterres, d’allées en jardins, le Touquet-Paris-Plage vous emmène à la découverte d’une richesse paysagère à travers une balade semi-urbaine mettant en valeur le patrimoine historique de la station. Le temps d’une promenade, découvrez le Touquet-Paris-Plage sous l’angle qui lui a valu son surnom de Jardin de la Manche.

Samedi à 10h et dimanche à 14h (durée : 2h) | Réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Départ : Jardin des Arts, entre l’avenue Saint-Jean et l’hôtel Westminster | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

Jardin des Arts Avenue Saint-Jean, 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 06 72 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://tinyurl.com/yfaqe65m »}] [{« link »: « http://www.letouquet.com »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

© Bénédicte LHOMME