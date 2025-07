Le Tour 79 Argentonnay-Chiché Argentonnay

Le 11 juillet à 13h30, le grand départ du Tour 79 sera donné à Argentonnay, au cœur du bocage nord deux-sévrien.

Distance totale 156 km

Dénivelé 1190 m

Horaire de l’arrivée (estimation) 17h15 à Chiché

Les coureurs traverseront les hameaux d’Étusson, Saint-Maurice-la-Fougereuse et Genneton, longeront l’Argenton, puis affronteront les reliefs de La Chapelle-Gaudin, Ulcot et Noirlieu. La fin d’étape promet du spectacle dans les collines boisées de Boismé, avant une arrivée animée à Chiché. Une journée idéale pour les baroudeurs et puncheurs. .

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@tour79.fr

