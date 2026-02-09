Le Tour Cycliste des 4B

Touvérac Charente

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

La mythique course organisée par l’AC4B, déjà installée dans le territoire des 4B depuis 2019, revient pour la 7éme édition.

Touvérac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 17 69 63 t4b.sudcharente@gmail.com

English : Le Tour Cycliste des 4B

The legendary race organised by AC4B, which has been held in the 4B region since 2019, is back for its 7th edition.

