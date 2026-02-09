Le Tour Cycliste des 4B Touvérac
Le Tour Cycliste des 4B Touvérac dimanche 1 mars 2026.
Le Tour Cycliste des 4B
Touvérac Charente
La mythique course organisée par l’AC4B, déjà installée dans le territoire des 4B depuis 2019, revient pour la 7éme édition.
Touvérac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 17 69 63 t4b.sudcharente@gmail.com
English : Le Tour Cycliste des 4B
The legendary race organised by AC4B, which has been held in the 4B region since 2019, is back for its 7th edition.
