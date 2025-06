Le Tour dans le Rétro Exposition de unes de Sprint Miroir (1949-1954) Chinon 1 juillet 2025 07:00

Indre-et-Loire

Le Tour dans le Rétro Exposition de unes de Sprint Miroir (1949-1954) Place du Général de Gaulle Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-07-01

Exposition de unes du magasine Miroir Sprint (1949 1954) sur le péristyle de la Mairie de Chinon. Accès libre.

Place du Général de Gaulle

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 53 00

English :

Exhibition of front pages from Miroir Sprint magazine (1949 1954) on the peristyle of Chinon town hall. Free admission.

German :

Ausstellung von Titelseiten des Magazins Miroir Sprint (1949 1954) auf dem Peristyl des Rathauses von Chinon. Freier Zugang.

Italiano :

Mostra di prime pagine della rivista Miroir Sprint (1949 1954) nel peristilio del Municipio di Chinon. Ingresso libero.

Espanol :

Exposición de portadas de la revista Miroir Sprint (1949 1954) en el peristilo del Ayuntamiento de Chinon. Entrada gratuita.

