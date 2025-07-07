Le Tour d’Auxerre en 80 minutes Auxerre
Le Tour d’Auxerre en 80 minutes Auxerre samedi 6 septembre 2025.
Le Tour d’Auxerre en 80 minutes
7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 15:00:00
fin : 2025-10-25 16:30:00
Date(s) :
2025-09-06 2025-10-25 2025-12-30
80 minutes c’est le temps qu’il vous faudra pour faire le tour de la cité. Découvrir Auxerre ou reprendre un peu les bases de son histoire ? Cette visite est faite pour vous. La Tour de l’Horloge et la Cathédrale, le quartier des mariniers avec vue sur l’Abbaye Saint-Germain, vous les verrez tous… Top chrono ! .
7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr
