Le Tour d’Auxerre en 80 minutes Auxerre

7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-06 15:00:00

fin : 2025-10-25 16:30:00

2025-09-06 2025-10-25 2025-12-30

80 minutes c’est le temps qu’il vous faudra pour faire le tour de la cité. Découvrir Auxerre ou reprendre un peu les bases de son histoire ? Cette visite est faite pour vous. La Tour de l’Horloge et la Cathédrale, le quartier des mariniers avec vue sur l’Abbaye Saint-Germain, vous les verrez tous… Top chrono ! .

7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr

