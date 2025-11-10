Le Tour d’Auxerre en 80 minutes Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre
Le Tour d’Auxerre en 80 minutes
Office de Tourisme de l'Auxerrois 7 Place de l'Hôtel de Ville Auxerre Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-10 15:00:00
fin : 2025-11-10 16:30:00
2025-11-10
80 minutes c’est le temps qu’il vous faudra pour faire le tour de la cité. Découvrir Auxerre ou reprendre un peu les bases de son histoire ? Cette visite est faite pour vous. La Tour de l’Horloge et la Cathédrale, le quartier des mariniers avec vue sur l’abbaye Saint-Germain, vous les verrez tous… Top chrono ! .
Office de Tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr
