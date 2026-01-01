Le tour de chant voyageur Salle événementielle Empire Auxonne

Le tour de chant voyageur

Salle événementielle Empire Boulevard Pasteur Auxonne Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30 22:30:00

Date(s) :

2026-01-30

Un tour de chant en plus de 7 langues, accompagné de 7 instruments. Ce moment musical rassemble, brise les frontières entre les pays, entre les peuples et entre les cœurs.

Charlène enchante les oreilles avec sa voix lumineuse, s’accompagnant tour à tour de la contrebasse, de l’accordéon, ou du saz… Au grès du vent et des envies, elle s’envole et vous emmène en Grèce, en Égypte ou en Italie.

Elle a dans son balluchon plus d’une chanson… et sous la glotte des accents de polyglotte !

ℹ️ Cie Le Pays de ma tête

ℹ️ Offert par la Municipalité.

Réservation vivement recommandée, informations sur www.auxonne.fr .

Salle événementielle Empire Boulevard Pasteur Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 34 46 contact@capvaldesaone-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le tour de chant voyageur

L’événement Le tour de chant voyageur Auxonne a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Cap Val de Saône