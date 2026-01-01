Le tour de chant voyageur Salle événementielle Empire Auxonne
Le tour de chant voyageur Salle événementielle Empire Auxonne vendredi 30 janvier 2026.
Le tour de chant voyageur
Salle événementielle Empire Boulevard Pasteur Auxonne Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 20:30:00
fin : 2026-01-30 22:30:00
Date(s) :
2026-01-30
Un tour de chant en plus de 7 langues, accompagné de 7 instruments. Ce moment musical rassemble, brise les frontières entre les pays, entre les peuples et entre les cœurs.
Charlène enchante les oreilles avec sa voix lumineuse, s’accompagnant tour à tour de la contrebasse, de l’accordéon, ou du saz… Au grès du vent et des envies, elle s’envole et vous emmène en Grèce, en Égypte ou en Italie.
Elle a dans son balluchon plus d’une chanson… et sous la glotte des accents de polyglotte !
ℹ️ Cie Le Pays de ma tête
ℹ️ Offert par la Municipalité.
Réservation vivement recommandée, informations sur www.auxonne.fr .
Salle événementielle Empire Boulevard Pasteur Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 34 46 contact@capvaldesaone-tourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le tour de chant voyageur
L’événement Le tour de chant voyageur Auxonne a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Cap Val de Saône