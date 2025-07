Le tour de france à l’Artisanal ESTAING Estaing

ESTAING Boutique l’Artisanal En face de la mairie Estaing Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-07-17 09:00:00

fin : 2025-07-17 19:00:00

2025-07-17

Buvette, camion de sorbets de la ferme Tougaïa, Emilie de L’Emicurienne pour le repas de midi et les gourmandises ainsi que le groupe Dumble Doors qui sera présent l’après midi pour animer l’après midi et faire attendre les gens avant le passage duTour France.

ESTAING Boutique l’Artisanal En face de la mairie Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie lartisanal.estaing@gmail.com

English :

Refreshment bar, Tougaïa farm sorbet truck, Emilie from L’Emicurienne for lunch and treats, and the Dumble Doors band to entertain in the afternoon and keep people waiting for the Tour de France.

German :

Getränkestand, Sorbetwagen des Bauernhofs Tougaïa, Emilie von L’Emicurienne für das Mittagessen und die Leckereien sowie die Gruppe Dumble Doors, die am Nachmittag für Unterhaltung sorgen und die Leute vor der Durchfahrt derTour France warten lassen wird.

Italiano :

Il punto di ristoro, il camion dei sorbetti della fattoria Tougaïa, Emilie de L’Emicurienne per il pranzo e le prelibatezze, e il gruppo Dumble Doors che nel pomeriggio intratterrà la folla in attesa del passaggio del Tour France.

Espanol :

Puesto de refrescos, camión de sorbetes de la granja Tougaïa, Emilie de L’Emicurienne para el almuerzo y las delicias, y el grupo Dumble Doors que estará presente por la tarde para entretener a la multitud y hacerla esperar el paso del Tour France.

