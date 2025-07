Le Tour de France Femmes traverse la Chartreuse ! Saint-Franc

Le Tour de France Femmes traverse la Chartreuse ! Saint-Franc jeudi 31 juillet 2025.

Le Tour de France Femmes traverse la Chartreuse !

Saint-Franc Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-31

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-07-31

Vendredi 1er août 2025, le peloton du Tour de France Femmes avec Zwift s’invite en Chartreuse à l’occasion de la 7e étape entre Bourg-en-Bresse et Chambéry, longue de 159,7 km. Une étape accidentée, spectaculaire… et festive !

.

Saint-Franc 73360 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

English :

On Friday August 1, 2025, the peloton of the Tour de France Women with Zwift invites itself to the Chartreuse for the 7th stage between Bourg-en-Bresse and Chambéry, 159.7 km long. A rugged, spectacular? and festive stage!

German :

Am Freitag, den 1. August 2025, lädt das Peloton der Tour de France Femmes avec Zwift auf der 7. Etappe von Bourg-en-Bresse nach Chambéry über 159,7 km in die Chartreuse ein. Eine hügelige, spektakuläre und festliche Etappe!

Italiano :

Venerdì 1 agosto 2025, il gruppo del Tour de France Women with Zwift si ritroverà sulla Chartreuse per la 7ª tappa tra Bourg-en-Bresse e Chambéry, lunga 159,7 km. Una tappa aspra, spettacolare e festosa!

Espanol :

El viernes 1 de agosto de 2025, el pelotón del Tour de Francia Femenino con Zwift se invita a la Chartreuse para la 7ª etapa entre Bourg-en-Bresse y Chambéry, de 159,7 km. Una etapa accidentada, espectacular… ¡y festiva!

L’événement Le Tour de France Femmes traverse la Chartreuse ! Saint-Franc a été mis à jour le 2025-07-04 par Chartreuse Tourisme