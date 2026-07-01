Le tour de france s’invite à Le Tourne Parc de la mairie Le Tourne

vendredi 10 juillet 2026 · Parc de la mairie · Le Tourne

Informations pratiques

Le Tourne

Le tour de france s’invite à Le Tourne

Parc de la mairie Le Bourg-sud Le Tourne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 11:00:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Passage de la 7ème étape de la course du tour de France diffusé sur écran géant au Parc de la mairie ! .

Parc de la mairie Le Bourg-sud Le Tourne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 02 61 accueil@letourne.fr

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English : Le tour de france s’invite à Le Tourne

L’événement Le tour de france s’invite à Le Tourne Le Tourne a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers