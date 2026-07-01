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AGENDA · Le Tourne

Le tour de france s’invite à Le Tourne Parc de la mairie Le Tourne

vendredi 10 juillet 2026 · Parc de la mairie · Le Tourne

Le tour de france s’invite à Le Tourne Parc de la mairie Le Tourne

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Parc de la mairie
Adresse
Le Bourg-sud
Ville
33550 Le Tourne
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Le Tourne

Le tour de france s’invite à Le Tourne

Parc de la mairie Le Bourg-sud Le Tourne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 11:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Passage de la 7ème étape de la course du tour de France diffusé sur écran géant au Parc de la mairie !   .

Parc de la mairie Le Bourg-sud Le Tourne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 02 61  accueil@letourne.fr

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English : Le tour de france s’invite à Le Tourne

L’événement Le tour de france s’invite à Le Tourne Le Tourne a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers

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