Le tour de france s’invite à Le Tourne Parc de la mairie Le Tourne
vendredi 10 juillet 2026 · Parc de la mairie · Le Tourne
Informations pratiques
Le Tourne
Le tour de france s’invite à Le Tourne
Parc de la mairie Le Bourg-sud Le Tourne Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 11:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Passage de la 7ème étape de la course du tour de France diffusé sur écran géant au Parc de la mairie ! .
Parc de la mairie Le Bourg-sud Le Tourne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 02 61 accueil@letourne.fr
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English : Le tour de france s’invite à Le Tourne
L’événement Le tour de france s’invite à Le Tourne Le Tourne a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers
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