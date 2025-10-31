Le tour de la vigne Les Milles Aix-en-Provence

Du vendredi 31 octobre au dimanche 2 novembre 2025 de 12h à 15h. Les Milles 1075 chemin du Mont Robert Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Deux histoires de cœur et de terre se rencontrent à Gaodina la Famille Perrin et les Frères Roy vous invitent à un week-end d’exception autour de la vigne, du goût et de la durabilité. Menu unique et ateliers sensoriels.

Rencontre entre la Famille Perrin, viticulteurs emblématiques et pionniers d’une viticulture durable, et les Frères Roy, restaurateurs aixois passionnés de terroir et d’authenticité.

Vivez une expérience rare ateliers autour de la vigne, économie circulaire, découvertes sensorielles et accords mets & vins, dans un cadre vivant et inspirant.



// Menu /



Entrées à partager

● Pâté en croûte, farce de veau, trompettes de la mort, insert foie gras poché vin rouge, gelée poivre Timut, condiment raisins fermentés

● Carpaccio de Saint-Jacques pochées au vin chaud, gel d’agrumes, croûtons au piment d’Espelette, fleur de bourrache

Plat au choix

● Suprême de pintade à la braise, mousseline de topinambours fumés, carottes fanes glacées au vin rouge, sauce chasseur

ou

● Médaillon de lotte, basse température, mousseline de potimarron, panais rôtis, sauce matelote

Dessert

● Baba Grappa, confit de raisin noir, crème montée Green Spot (saveur chocolatée sans cacao).



Menu Pitchoun disponible pour les enfants. .

Les Milles 1075 chemin du Mont Robert Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 24 48 50 contact@gaodina.com

English :

Two stories of heart and soil meet in Gaodina: the Perrin family and the Roy brothers invite you to an exceptional weekend of vines, taste and sustainability. Unique menu and sensory workshops.

German :

Zwei Geschichten von Herz und Erde treffen sich in Gaodina: Die Familie Perrin und die Brüder Roy laden Sie zu einem außergewöhnlichen Wochenende rund um die Weinrebe, den Geschmack und die Nachhaltigkeit ein. Einzigartiges Menü und sensorische Workshops.

Italiano :

Due storie di cuore e di terra si incontrano a Gaodina: la famiglia Perrin e i fratelli Roy vi invitano a un eccezionale weekend di vino, gusto e sostenibilità. Menù unico e laboratori sensoriali.

Espanol :

Dos historias de corazón y tierra se encuentran en Gaodina: la familia Perrin y los hermanos Roy le invitan a un fin de semana excepcional de vino, sabor y sostenibilidad. Menú único y talleres sensoriales.

