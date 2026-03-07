« Le tour de l’atome en 80 milliardièmes de milliardièmes de secondes ! » – Conférence par Anne L’HUILLIER Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-30 14:30 – 16:00

Gratuit : oui Entrée libre – Pas de réservation Tout public

Nantes Université a l’honneur d’accueillir Anne L’Huillier, physicienne de renommée internationale et lauréate du Prix Nobel de physique 2023. Ses travaux pionniers ont permis de mettre au point des impulsions lumineuses d’une rapidité extrême, capables de capturer des phénomènes se déroulant à l’intérieur même des atomes et des molécules. Le monde des atomes à l’échelle attoseconde Lorsque des atomes à l’état gazeux sont exposés à un rayonnement laser intense, ils peuvent émettre des impulsions lumineuses d’une durée extraordinairement brève, de l’ordre de cent attosecondes — soit un milliardième de milliardième de seconde — dans le domaine de l’ultraviolet extrême. Ces impulsions ouvrent une fenêtre unique sur la dynamique des électrons au sein des atomes et des molécules, offrant une résolution temporelle sans précédent. Lors de cette conférence, Anne L’Huillier reviendra sur le développement de cette science de l’attoseconde, depuis les premières sources expérimentales jusqu’aux applications actuelles qui permettent d’observer et de comprendre les mouvements électroniques dans la matière. À propos d’Anne L’Huillier Anne L’Huillier a débuté sa carrière au Commissariat à l’énergie atomique de Saclay, d’abord comme doctorante puis comme chercheuse jusqu’en 1995. Elle a ensuite rejoint l’Université de Lund en Suède, où elle est devenue professeure en 1997. En 2023, elle a reçu le Prix Nobel de physique 2023__, aux côtés de Pierre Agostini et Ferenc Krausz__, pour leurs méthodes expérimentales permettant de générer des impulsions lumineuses attosecondes et d’étudier la dynamique des électrons dans la matière.

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

https://up.univ-nantes.fr/



Afficher la carte du lieu Amphi Kerneis (Fac de Médecine) et trouvez le meilleur itinéraire

