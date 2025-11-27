Le tour de mon corps

48 av Émile Zola Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Présentation du dernier ouvrage de Marie Bertherat par Danielle-Claire Carbonnel. Pour mieux découvrir l’Antigym autour d’un moment littéraire partagé. Places limitées à 8 personnes.

.

48 av Émile Zola Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 86 75 64

English :

Presentation of Marie Bertherat’s latest book by Danielle-Claire Carbonnel. Discover Antigym through a shared literary experience. Places limited to 8 people.

German :

Vorstellung des neuesten Buches von Marie Bertherat durch Danielle-Claire Carbonnel. Um die Antigym bei einem gemeinsamen literarischen Moment besser kennenzulernen. Begrenzte Plätze für 8 Personen.

Italiano :

Presentazione dell’ultimo libro di Marie Bertherat a cura di Danielle-Claire Carbonnel. Scoprite l’Antigym attraverso un’esperienza letteraria condivisa. Posti limitati a 8 persone.

Espanol :

Presentación del último libro de Marie Bertherat por Danielle-Claire Carbonnel. Descubra Antigym a través de una experiencia literaria compartida. Plazas limitadas a 8 personas.

L’événement Le tour de mon corps Royan a été mis à jour le 2025-09-26 par Mairie de Royan