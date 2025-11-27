Le tour de mon corps Royan
Le tour de mon corps Royan jeudi 27 novembre 2025.
Le tour de mon corps
48 av Émile Zola Royan Charente-Maritime
Présentation du dernier ouvrage de Marie Bertherat par Danielle-Claire Carbonnel. Pour mieux découvrir l’Antigym autour d’un moment littéraire partagé. Places limitées à 8 personnes.
48 av Émile Zola Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 86 75 64
English :
Presentation of Marie Bertherat’s latest book by Danielle-Claire Carbonnel. Discover Antigym through a shared literary experience. Places limited to 8 people.
German :
Vorstellung des neuesten Buches von Marie Bertherat durch Danielle-Claire Carbonnel. Um die Antigym bei einem gemeinsamen literarischen Moment besser kennenzulernen. Begrenzte Plätze für 8 Personen.
Italiano :
Presentazione dell’ultimo libro di Marie Bertherat a cura di Danielle-Claire Carbonnel. Scoprite l’Antigym attraverso un’esperienza letteraria condivisa. Posti limitati a 8 persone.
Espanol :
Presentación del último libro de Marie Bertherat por Danielle-Claire Carbonnel. Descubra Antigym a través de una experiencia literaria compartida. Plazas limitadas a 8 personas.
