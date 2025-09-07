LE TOUR DE REINE #6 Place de la Mairie Rennes

LE TOUR DE REINE #6 Place de la Mairie Rennes Dimanche 7 septembre, 14h00

Gratuit

Le Tour de Reine revient pour une cavalcade cyclofestive à travers Rennes !

Préparez vos destriers à deux roues : Le Tour de Reine s’élance pour une folle échappée urbaine pleine de surprises. Initiée en 2016 par La Petite Rennes et I’M FROM RENNES, cette parade est devenue un rituel pour tout cycliste rennais qui se respecte. Cette année, le Tour s’associe à l’association Rayons d’Action qui organisera une convergence à vélo au départ de plusieurs communes de la métropole, pour encore plus de panache et de pédales.

Le Père Michel, ecclésiastique en soutane rigoriste et éclairé de la lumière de la foi, sera l’animateur indispensable de ce Tour de Reine #6, pourvoyeur de bénédictions à la vodka et d’encouragements en tous genres en direction du peloton.

Rendez-vous donc place de la Mairie pour 2h30 de périple festif à travers la ville, ponctué d’happenings musicaux et de surprises déjantées avant le concert final, au Thabor : avec ses compositions mélodiques et ludiques, jouées sur des synthés Casio piqués chez Doc de Retour vers le futur, Alexis Lumière vous fera à coup sûr chavirer les esgourdes.

**• Rendez-vous place de la Mairie, 14h**

**• Photo de famille : place de la Mairie, 14h30**

**• Départ de la place de la Mairie, 14h40**

**• 1ère étape : Keolis Rennes, rue Jean-Marie Huchet, 15h20**

**• 2ème étape : Place Saint-Martin, 15h45**

**• 3ème étape : Stade Courtemanche, 15h30**

**• Arrivée au Parc du Thabor, 17h suivie du concert d’Alexis Lumière puis d’un DJ set**

Place de la Mairie Place de la Mairie, Rennes, France Rennes 35000