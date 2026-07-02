Le tour des chalets du Risoux Parking du Grand Remblai Bellefontaine
samedi 29 août 2026 · Parking du Grand Remblai · Bellefontaine
Informations pratiques
Bellefontaine
Le tour des chalets du Risoux
Parking du Grand Remblai Chemin du Grand Remblai Bellefontaine Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 11:00:00
fin : 2026-08-29 14:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Environ 8km de rando avec les Tous à Poêles et un agent du Parc pour (re)découvrir la forêt du Risoux (histoire, biodiversité, zone de quiétude…) suivi d’un pique-nique partagé à la Cabane du Grand Remblai. .
Parking du Grand Remblai Chemin du Grand Remblai Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr
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English : Le tour des chalets du Risoux
L’événement Le tour des chalets du Risoux Bellefontaine a été mis à jour le 2026-07-02 par PARC DU HAUT JURA