Le tour des chalets du Risoux Parking du Grand Remblai Bellefontaine

Informations pratiques

Bellefontaine

Le tour des chalets du Risoux

Parking du Grand Remblai Chemin du Grand Remblai Bellefontaine Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 11:00:00

fin : 2026-08-29 14:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Environ 8km de rando avec les Tous à Poêles et un agent du Parc pour (re)découvrir la forêt du Risoux (histoire, biodiversité, zone de quiétude…) suivi d’un pique-nique partagé à la Cabane du Grand Remblai. .

Parking du Grand Remblai Chemin du Grand Remblai Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

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English : Le tour des chalets du Risoux

L’événement Le tour des chalets du Risoux Bellefontaine a été mis à jour le 2026-07-02 par PARC DU HAUT JURA