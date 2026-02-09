LE TOUR DES CONTES Branne

LE TOUR DES CONTES

Rue Fort Bayard Branne Gironde

Début : 2026-02-17

fin : 2026-03-04

2026-02-17

Un jeu de l’oie entièrement crée par la médiathèque sur lequel vous avez le droit de marcher !

Lancez les dés, affrontez les obstacles et atteignez vivant la sortie. .

Rue Fort Bayard Branne 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 25 03 80 mediabranne@castillonpujols.fr

