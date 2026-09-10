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Le tour des Tours, Porte de Paris de Cambrai, Cambrai

dimanche 20 septembre 2026 · Porte de Paris de Cambrai · Cambrai

Le tour des Tours, Porte de Paris de Cambrai, Cambrai

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Porte de Paris de Cambrai
Adresse
place de la porte de paris
Ville
59400 Cambrai
Département
Nord

Le tour des Tours Dimanche 20 septembre, 15h00 Porte de Paris de Cambrai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le démantèlement de la fin du XIXè siècle a permis d’ouvrir la ville et de transformer son paysage urbain. Toutefois, des éléments subsistent : avec un guide, découvrez l’intérieur de diverses tours et portes, témoins des anciennes fortifications.

Porte de Paris de Cambrai place de la porte de paris Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}]
Une visite guidée à travers les Tours cambrésiennes, vestiges des anciennes fortifications tour fortifications

Yannick Prangère

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