Le tour des Tours, Porte de Paris de Cambrai, Cambrai
dimanche 20 septembre 2026 · Porte de Paris de Cambrai · Cambrai
Informations pratiques
Le tour des Tours Dimanche 20 septembre, 15h00 Porte de Paris de Cambrai Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Le démantèlement de la fin du XIXè siècle a permis d’ouvrir la ville et de transformer son paysage urbain. Toutefois, des éléments subsistent : avec un guide, découvrez l’intérieur de diverses tours et portes, témoins des anciennes fortifications.
Porte de Paris de Cambrai place de la porte de paris Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}]
Une visite guidée à travers les Tours cambrésiennes, vestiges des anciennes fortifications tour fortifications
Yannick Prangère
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