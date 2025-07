Le Tour des Vitrines Guéret

Le Tour des Vitrines Guéret mercredi 30 juillet 2025.

Le Tour des Vitrines

Guéret Creuse

Début : 2025-07-30

fin : 2025-07-30

2025-07-30

Tenter de gagner des bons d’achats, des chèques cadeaux, des goodies en parcourant les commerces identifiés sur le plan ci-contre. Dans chaque vitrine est placé un objet en rapport avec le tour de France ou le cyclisme et une lettre indice. Il faut reconstituer le phrase mystère en parcourant toutes les vitrines des commerces participants et déposer le bulletin de participation rempli dans l’urne place du marché. 100% des participants qui auront trouvé la réponse recevront des bons d’achats, des chèques cadeaux ou des goodies et pourront participer au tirage au sort pour le gros lot.

Le parcours-jeu est doté de plus de mille euros de bons d’achats offerts par les commerçants, de chèques cadeaux et d’un gros lot offerts par l’association.

Invité spécialement pour l’événement, le grand chef Simon ZHU, enseignant à l’école Wasabi de Paris, Chef sushi depuis 2017, fera des démonstrations ! .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

