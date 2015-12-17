Le tour d’Europe de Noël conte Bibliothèque municipale Chagny
Bibliothèque municipale 18 Rue de la Boutière Chagny Saône-et-Loire
Le tour d’Europe de Noël
mercredi 17 décembre | 15 h
| avec Marylune | conte de Noël
En décorant son sapin, Marylune se souvient de son voyage en Europe, l’année précédente pendant les fêtes de Noël. Elle ressort sa valise de souvenirs et nous emmène à travers contes et chants à la découverte des traditions de nos voisins proches ou lointains Belgique, Espagne, Russie…
Un spectacle qui rappelle qu’au-delà de sa magie, Noël est aussi la fête de la générosité et du partage avec des contes qui parlent des sapins de Noël, de Saint Nicolas, des rois mages…
Dès 5 ans .
Bibliothèque municipale 18 Rue de la Boutière Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 87 34 77
