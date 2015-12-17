Le tour d’Europe de Noël conte Bibliothèque municipale Chagny

Le tour d’Europe de Noël conte

Bibliothèque municipale 18 Rue de la Boutière Chagny Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-12-17 15:00:00

2025-12-17

Le tour d’Europe de Noël

mercredi 17 décembre | 15 h

| avec Marylune | conte de Noël

En décorant son sapin, Marylune se souvient de son voyage en Europe, l’année précédente pendant les fêtes de Noël. Elle ressort sa valise de souvenirs et nous emmène à travers contes et chants à la découverte des traditions de nos voisins proches ou lointains Belgique, Espagne, Russie…

Un spectacle qui rappelle qu’au-delà de sa magie, Noël est aussi la fête de la générosité et du partage avec des contes qui parlent des sapins de Noël, de Saint Nicolas, des rois mages…

Dès 5 ans .

