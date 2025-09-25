Le Tour du Belinois Laigné-en-Belin

Le Tour du Belinois Laigné-en-Belin jeudi 25 septembre 2025.

Le Tour du Belinois

Place de la Chanterie Laigné-en-Belin Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-25 08:30:00

fin : 2025-09-26 18:00:00

Date(s) :

2025-09-25 2025-09-26 2025-09-27 2025-09-28

Venez découvrir le territoire de l’Orée de Bercé-Belinois durant le Tour du Belinoi et son parcours de 76 km qui fait le tour du territoire, à travers bois et vallons, prairies et plaines.

L’association ADEL vous propose de participer au tour du Belinois sur 4 jours.

Randonnée guidée, ouverte à tous, adhérents ou non adhérents.

Inscription à la journée ou demi-journée.

Etapes de 20 km environ, 12 km le matin et 8 km l’après-midi. .

Rendez-vous pour toutes les étapes à 8h30, place de la Chanterie de Laigné-Saint-Gervais.

Inscription possible sur place.

Apportez votre pique-nique pour la pause prévue le midi sur le parcours. Animation prévue le midi. .

Place de la Chanterie Laigné-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 65 23 76 32 adelaigne72@yahoo.fr

English :

Come and discover the Orée de Bercé-Belinois area during the Tour du Belinoi and its 76 km route around the territory, through woods and valleys, meadows and plains.

German :

Entdecken Sie das Gebiet des Orée de Bercé-Belinois während der Tour du Belinoi und ihrer 76 km langen Strecke, die durch Wälder und Täler, Wiesen und Ebenen rund um das Gebiet führt.

Italiano :

Venite a scoprire l’Orée de Bercé-Belinois durante il Tour du Belinoi e il suo percorso di 76 km intorno alla regione, attraverso boschi e valli, prati e pianure.

Espanol :

Venga a descubrir la región de Orée de Bercé-Belinois durante el Tour du Belinoi y su recorrido de 76 km por la región, a través de bosques y valles, prados y llanuras.

L’événement Le Tour du Belinois Laigné-en-Belin a été mis à jour le 2025-09-03 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois