Le Tour du Belinois Laigné-en-Belin
Le Tour du Belinois Laigné-en-Belin jeudi 25 septembre 2025.
Le Tour du Belinois
Place de la Chanterie Laigné-en-Belin Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-25 08:30:00
fin : 2025-09-26 18:00:00
Date(s) :
2025-09-25 2025-09-26 2025-09-27 2025-09-28
Venez découvrir le territoire de l’Orée de Bercé-Belinois durant le Tour du Belinoi et son parcours de 76 km qui fait le tour du territoire, à travers bois et vallons, prairies et plaines.
L’association ADEL vous propose de participer au tour du Belinois sur 4 jours.
Randonnée guidée, ouverte à tous, adhérents ou non adhérents.
Inscription à la journée ou demi-journée.
Etapes de 20 km environ, 12 km le matin et 8 km l’après-midi. .
Rendez-vous pour toutes les étapes à 8h30, place de la Chanterie de Laigné-Saint-Gervais.
Inscription possible sur place.
Apportez votre pique-nique pour la pause prévue le midi sur le parcours. Animation prévue le midi. .
Place de la Chanterie Laigné-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 65 23 76 32 adelaigne72@yahoo.fr
English :
Come and discover the Orée de Bercé-Belinois area during the Tour du Belinoi and its 76 km route around the territory, through woods and valleys, meadows and plains.
German :
Entdecken Sie das Gebiet des Orée de Bercé-Belinois während der Tour du Belinoi und ihrer 76 km langen Strecke, die durch Wälder und Täler, Wiesen und Ebenen rund um das Gebiet führt.
Italiano :
Venite a scoprire l’Orée de Bercé-Belinois durante il Tour du Belinoi e il suo percorso di 76 km intorno alla regione, attraverso boschi e valli, prati e pianure.
Espanol :
Venga a descubrir la región de Orée de Bercé-Belinois durante el Tour du Belinoi y su recorrido de 76 km por la región, a través de bosques y valles, prados y llanuras.
