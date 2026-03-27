Le Tour du Cyclisme en Perche Émeraude 2026

Saint-Martin-des-Monts Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 13:50:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

La 14e édition du Tour en Perche Émeraude , nouveau nom du Tour de l’Huisne Sarthoise , se tiendra le samedi 18 avril 2026.

Organisée par le VSF Cyclisme avec le soutien de la Communauté de communes du Perche Emeraude, l’épreuve sportive conserve les points forts qui font son succès.

Une centaine de cyclistes du plus haut niveau amateur participera à cette course inscrite au calendrier régional des Pays de la Loire. L’épreuve étant qualificative pour les Championnats de France, le public assistera à de belles performances.

Départ 13h50 à Saint-Martin-des-Monts.

Arrivée estimée 16h48 dans la même commune.

Le public est évidemment bienvenu pour encourager les coureurs et profiter d’une belle journée sportive dans l’esprit du Perche Émeraude ! Téléchargez le programme. .

Saint-Martin-des-Monts 72400 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Le Tour du Cyclisme en Perche Émeraude 2026 Saint-Martin-des-Monts a été mis à jour le 2026-03-27 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude