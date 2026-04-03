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LE TOUR DU MONDE DE CHARLY THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux

LE TOUR DU MONDE DE CHARLY THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux

LE TOUR DU MONDE DE CHARLY THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux mercredi 8 avril 2026.

Lieu : THEATRE DES CHARTRONS

Adresse : 170, COURS DU MEDOC

Ville : 33000 Bordeaux

Département : 33

Début : 2026-04-08

Fin : 2026-04-08

Heure de début : 11:00

LE TOUR DU MONDE DE CHARLY Début : 2026-04-08 à 11:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

THEATRE DES CHARTRONS 170, COURS DU MEDOC 33000 Bordeaux 33

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