Le Tour du monde en 80 cartes postales Le carton voyageur Baud

Le Tour du monde en 80 cartes postales

Le carton voyageur 3 Avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Début : 2026-02-03

fin : 2027-01-03

Pour fêter ses 30 ans, le Carton voyageur Musée de la carte postale vous embarque, du 3 février 2026 au 3 janvier 2027, pour un Tour du monde en 80 cartes postales.

Après la belle exposition Bistrot et cartes postales, le musée a souhaité ouvrir plus largement ses collections hors Bretagne . Cette année c’est un Tour du monde en 80 cartes postales que nous vous proposons. Aux commandes Thomas Daveluy, pilote artistique, vous fera traverser continents et cultures au fil d’images et de récits venant de différents coins du monde.

Clin d’œil affectueux à Jules Verne et Nellie Bly, journaliste du début du XXe siècle, cette installation immersive vous invite à suivre l’exploratrice baldivienne Rozenn Le Louarn lors de son incroyable voyage entre 1900 et 1901, en Asie, en Amérique, en Europe et en Afrique, mais aussi dans l’Atlantide… et jusqu’à la Lune !

Rozenn Le Louarn explore le monde

Née en 1870 à Baud, au sein d’une famille de marins et de commerçants, Rozenn Le Louarn grandit bercée par l’absence de son père, marin pêcheur, et par les récits d’aventure entendus dans la pension tenue par sa mère. Ces histoires éveillent très tôt son goût pour l’ailleurs, l’ingéniosité et l’audace. Passionnée de littérature et d’exploration, elle nourrit dès l’enfance un rêve tenace découvrir le monde de ses propres yeux…

Alors, prêts à l’accompagner ? .

