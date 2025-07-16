Le tour du Monde en 80 jours Abbeville

Le tour du Monde en 80 jours

boulevard vauban Abbeville Somme

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 19:00:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Composer une musique pour un tel chef-d’oeuvre de la littérature est un immense défi ! Le roman de Jules Verne est à la fois un roman d’action qui frise l’intrigue policière, mais aussi une histoire d’amour et d’aventures en mille lieux de la planète. La traversée de territoires de plusieurs continents est aussi l’occasion de croiser fugacement des ambiances musicales extra-européennes. La richesse des timbres proposés par l’Orchestre de Picardie offre au compositeur une palette sonore magnifique. Le texte de la récitante (du récitant) se mêle en permanence à la musique et aux magnifiques illustrations animées par le vidéaste Laurent Sarazin.

Spectacle en partenariat avec l’Orchestre de Picardie

boulevard vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

Composing music for such a literary masterpiece is an immense challenge! Jules Verne?s novel is both an action-packed thriller bordering on a detective story, and a tale of love and adventure in a thousand different parts of the world. The crossing of territories on several continents is also an opportunity for fleeting encounters with non-European musical atmospheres. The wealth of timbres offered by the Orchestre de Picardie provides the composer with a magnificent palette of sounds. The narrator?s text is constantly interwoven with the music and the magnificent illustrations animated by video artist Laurent Sarazin.

Show in partnership with Orchestre de Picardie

German :

Die Musik für ein solches Meisterwerk der Literatur zu komponieren, ist eine große Herausforderung! Jules Vernes Roman ist sowohl ein Action-Roman, der an eine Kriminalgeschichte grenzt, als auch eine Liebes- und Abenteuergeschichte, die tausende von Orten auf der ganzen Welt umfasst. Die Reise durch die Gebiete mehrerer Kontinente bietet auch die Gelegenheit, flüchtige Begegnungen mit außereuropäischen musikalischen Stimmungen zu erleben. Der Reichtum an Klangfarben, den das Orchestre de Picardie bietet, eröffnet dem Komponisten eine wunderbare Klangpalette. Der Text der Sprecherin (des Sprechers) vermischt sich ständig mit der Musik und den wunderschönen Illustrationen, die von dem Videokünstler Laurent Sarazin animiert werden.

Aufführung in Partnerschaft mit dem Orchestre de Picardie

Italiano :

Comporre musica per un tale capolavoro letterario è una sfida enorme! Il romanzo di Jules Verne è sia una storia d’azione al limite del poliziesco, sia un racconto d’amore e d’avventura in mille parti diverse del mondo. Il viaggio attraverso diversi continenti è anche l’occasione per un fugace incontro con atmosfere musicali extraeuropee. La ricchezza dei timbri dell’Orchestre de Picardie offre al compositore una magnifica tavolozza di suoni. Il testo del narratore si intreccia costantemente con la musica e con le magnifiche illustrazioni realizzate dal videoartista Laurent Sarazin.

Spettacolo in collaborazione con l’Orchestre de Picardie

Espanol :

Componer música para una obra maestra de la literatura es todo un reto La novela de Julio Verne es a la vez una historia de acción, casi detectivesca, y una historia de amor y aventura en mil partes diferentes del mundo. El viaje a través de varios continentes es también la ocasión de encuentros fugaces con atmósferas musicales no europeas. La riqueza tímbrica de la Orquesta de Picardía ofrece al compositor una magnífica paleta de sonidos. El texto del narrador se entrelaza constantemente con la música y las magníficas ilustraciones a las que da vida el videoartista Laurent Sarazin.

Espectáculo en colaboración con la Orquesta de Picardía

