LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS – ILLUSTRE THEATRE Pezenas

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS Début : 2025-12-07 à 17:00. Tarif : – euros.

Un Spectacle présenté par la compagnie de théâtre amateur La Clémentine Une adaptation désopilante du roman de Jules Verne – pour faire le tour du monde en 80 jours en 1872 et gagner son pari, Phileas Fogg et son domestique Passepartout devront user de patience et d’astuce pour déjouer tous les pièges tendus et arriver à bon port.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ILLUSTRE THEATRE 22 Avenue de la gare du midi 34120 Pezenas 34