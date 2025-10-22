LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS – PELOUSSE PARADISE Ales

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS – PELOUSSE PARADISE Ales mercredi 22 octobre 2025.

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS Début : 2025-10-22 à 16:00. Tarif : – euros.

? Le Tour du Monde en 80 Jours – Spectacle 4D familial ?Par la Compagnie du Pélousse Paradise, librement inspiré de l'œuvre de Jules Verne.Venez vivre la course autour du monde d'un gentleman anglais : Phileas Fogg, qui parie 25 000 livres avec ses collègues du Reform-Club qu'il peut accomplir un tour du monde en 80 jours. Accompagné de son fidèle serviteur français Jean Passe-Partout, il embarque dans un périple spectaculaire par train, bateau et éléphant, semé d'embûches : tempêtes, attaques, jungle, retards…Mais l'inspecteur Fix, persuadé que Fogg est le voleur de la Banque d'Angleterre, les poursuit jusqu'au bout du globe !?? Une comédie d'aventure familiale, visuelle, rythmée et interactive?? Des effets 4D originaux pour un dépaysement garanti??????????? Spectacle dès 3 ans, pour petits et grands?? Une création 100 % Pélousse Paradise ?? À Alès – 3 rue Josué Louche?? Les 22 octobre à 16h, 23 & 24 octobre à 15h?? Réservation au 06 03 01 44 54

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30