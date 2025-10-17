Le Tour du monde en 80 jours Le StanG Pluvigner

Le Tour du monde en 80 jours

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Théâtre

Par la Cie Clairs-Obscurs

Philéas Frog fait le pari avec ses amis, de parcourir le tour du monde en 80 jours. C’est accompagné de son valet, Passepartout, d’une grenouille, d’une jeune femme indienne et d’une inspectrice de police, qu’il va parcourir la planète. En train, en bateau, et même à dos d’éléphant, ils sillonnent la Terre, faisant fi de tout ce qui pourrait leur barrer la route traditions ancestrales, bisons, sioux sur le sentier de la guerre, manifestation aux Etats-Unis…

Ils feront la rencontre de personnages tous plus colorés les uns que les autres Kiouni lʼéléphant-TE, Francis Crolalanne invétéré parleur, un employé du consulat un tantinet flegmatique, un prêtre hindou prêt à tout, un mormon, un manifestant pro-Trump, ou encore un commandant de navire fan de Céline Dion qui se prend pour Napoléon !

Une comédie de Claire Giacometti, librement adaptée de l’œuvre de Jules Verne .

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 59 17 00 10

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Tour du monde en 80 jours Pluvigner a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon