Le Tour du Monde en 80 jours

80 rue de Lille Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 16:00:00

fin : 2026-03-07 17:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Conte musical Le tour du monde en 80 jours d’après le Roman de Jules Verne.

L’histoire incroyable de Philéas Fogg et Passepartout illustrée par des œuvres d’Igor Stravinsky, Darius

Milhaud et Charles Ives, trois compositeurs emblématiques du 20ème siècle.

* Loran Casalta, _récitant_

* Lucie Helleboid, _violon_

* Claire Genet, _clarinette_

* Laure Lazayres, _piano_

80 rue de Lille Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 70 03 00 conservatoire@ville-roubaix.fr

English :

Musical tale Around the world in 80 days based on the novel by Jules Verne.

The incredible story of Philéas Fogg and Passepartout illustrated by works by Igor Stravinsky, Darius Milhaud

Milhaud and Charles Ives, three emblematic composers of the 20th century.

* Loran Casalta, narrator

* Lucie Helleboid, violin

* Claire Genet, _clarinette_

* Laure Lazayres, _piano_

L’événement Le Tour du Monde en 80 jours Roubaix a été mis à jour le 2026-03-04 par Hauts-de-France Tourisme