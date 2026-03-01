Le Tour du Monde en 80 jours Roubaix
Le Tour du Monde en 80 jours Roubaix samedi 7 mars 2026.
Le Tour du Monde en 80 jours
80 rue de Lille Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 16:00:00
fin : 2026-03-07 17:30:00
Date(s) :
2026-03-07
Conte musical Le tour du monde en 80 jours d’après le Roman de Jules Verne.
L’histoire incroyable de Philéas Fogg et Passepartout illustrée par des œuvres d’Igor Stravinsky, Darius
Milhaud et Charles Ives, trois compositeurs emblématiques du 20ème siècle.
* Loran Casalta, _récitant_
* Lucie Helleboid, _violon_
* Claire Genet, _clarinette_
* Laure Lazayres, _piano_
Conte musical Le tour du monde en 80 jours d’après le Roman de Jules Verne.
L’histoire incroyable de Philéas Fogg et Passepartout illustrée par des œuvres d’Igor Stravinsky, Darius
Milhaud et Charles Ives, trois compositeurs emblématiques du 20ème siècle.
* Loran Casalta, _récitant_
* Lucie Helleboid, _violon_
* Claire Genet, _clarinette_
* Laure Lazayres, _piano_ .
80 rue de Lille Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 70 03 00 conservatoire@ville-roubaix.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musical tale Around the world in 80 days based on the novel by Jules Verne.
The incredible story of Philéas Fogg and Passepartout illustrated by works by Igor Stravinsky, Darius Milhaud
Milhaud and Charles Ives, three emblematic composers of the 20th century.
* Loran Casalta, narrator
* Lucie Helleboid, violin
* Claire Genet, _clarinette_
* Laure Lazayres, _piano_
L’événement Le Tour du Monde en 80 jours Roubaix a été mis à jour le 2026-03-04 par Hauts-de-France Tourisme