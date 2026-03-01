Le tour du monde en 80 mots

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 12:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Un voyage par les mots, entre imaginaire et souvenirs, pour créer un carnet personnel et explorer de nouveaux horizons intérieurs.

Entre voyage rêvé et exploration intime, laissez les mots vous porter vers de nouveaux horizons. À travers des propositions d’écriture inspirantes, créez un carnet personnel fait d’images, de souvenirs et d’imaginaire. Une expérience créative pour voyager autrement, sans quitter la page. .

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

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English :

A journey through words, between imagination and memories, to create a personal notebook and explore new inner horizons.

L’événement Le tour du monde en 80 mots Thann a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay