Le tour du monde en chanson de Patapon Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Le tour du monde en chanson de Patapon Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement jeudi 25 septembre 2025.

Le tour du monde en chanson de Patapon

Jeudi 25 septembre 2025 à partir de 10h.

Jeudi 2 octobre 2025 à partir de 10h.

Samedi 4 octobre 2025 à partir de 10h. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 6.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-09-25

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-09-25 2025-10-02 2025-10-04

Spectacle très jeune public proposé par la compagnie LazaraEnfants

Préparez-vous à vivre le voyage fabuleux et en musique de Patapon autour du monde. Patapon est un enfant adorant chanter et rêvant de découvrir le monde. Mais il n’a jamais voyagé plus loin que son jardin. Grâce à un livre magique, il va vivre un voyage extraordinaire de la Chine à l’Afrique en passant par les Amériques, p’tit Léon rencontrera Monsieur Pandas, Madame Kangourou, Messieurs le lion et l’éléphant, Monsieur Colibri, et bien d’autres animaux, tout ceci en chanson, rythmant ainsi la découverte de ces nouveaux amis avec de douces mélodies entraînantes pour toute la famille ! Partez à la découverte d’un monde merveilleux et enchanteur dans une comédie musicale pour les tout-petits comme les plus grands.



Les réservations pour les crèches, centres et groupes se font par téléphone ou par mail uniquement .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

English :

A show for very young audiences by Compagnie Lazara

German :

Eine Aufführung für sehr junges Publikum, angeboten von der Kompanie Lazara

Italiano :

Uno spettacolo per un pubblico di giovanissimi della compagnia Lazara

Espanol :

Un espectáculo para público muy joven de la compañía Lazara

