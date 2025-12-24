Le tour du monde en kami, Ribérac

Le tour du monde en kami

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Le tour du monde en kami découvrez un nouveau kamishibaï en langue étrangère puis traduit en français. Chaque mois, une nouvelle histoire et un nouveau pays à découvrir… En partenariat avec les élèves du GRETA

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

English : Le tour du monde en kami

Around the world in kami: discover a new kamishibai in a foreign language, then translated into French. Each month, a new story and a new country to discover… In partnership with GRETA students

