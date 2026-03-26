Le Tour du Monde en Kami

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Le tour du monde en Kami L’Inde avec Sonia (tout public)

Le tour du monde en Kami L’Inde avec Sonia (tout public) .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

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English : Le Tour du Monde en Kami

Around the world in Kami: India with Sonia (all ages)

L’événement Le Tour du Monde en Kami Ribérac a été mis à jour le 2026-03-26 par Val de Dronne