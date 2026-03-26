Le Tour du Monde en Kami Ribérac
Le Tour du Monde en Kami Ribérac mercredi 15 avril 2026.
Le Tour du Monde en Kami
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Le tour du monde en Kami L’Inde avec Sonia (tout public)
Le tour du monde en Kami L’Inde avec Sonia (tout public) .
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
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English : Le Tour du Monde en Kami
Around the world in Kami: India with Sonia (all ages)
L’événement Le Tour du Monde en Kami Ribérac a été mis à jour le 2026-03-26 par Val de Dronne