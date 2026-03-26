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Le Tour du Monde en Kami Ribérac

Le Tour du Monde en Kami Ribérac

Le Tour du Monde en Kami Ribérac mercredi 15 avril 2026.

Adresse : 13 Place du Général de Gaulle

Ville : 24600 Ribérac

Département : Dordogne

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Tarif :

Le Tour du Monde en Kami

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

Le tour du monde en Kami L’Inde avec Sonia (tout public)
Le tour du monde en Kami L’Inde avec Sonia (tout public)   .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20 

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English : Le Tour du Monde en Kami

Around the world in Kami: India with Sonia (all ages)

L’événement Le Tour du Monde en Kami Ribérac a été mis à jour le 2026-03-26 par Val de Dronne