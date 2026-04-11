Sète

LE TOUR DU MONDE EN PEINTURE !

Sète Hérault

Tarif : 6.2 – 6.2 – 6.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-24

Toucher, écouter, ressentir et bien plus encore… pars en voyage à la découverte des œuvres colorées d’André Cervera. Viens explorer les formes, les couleurs et les matières !Visite sensorielle à partir de 3 ans.

Toucher, écouter, ressentir et bien plus encore… pars en voyage à la découverte des œuvres colorées d’André Cervera. Viens explorer les formes, les couleurs et les matières !Visite sensorielle à partir de 3 ans. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 11 mediationpaulvalery@ville-sete.fr

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English :

Touch, listen, feel and much more? take a voyage of discovery through the colorful works of André Cervera. Come and explore shapes, colors and materials on a sensory tour for children aged 3 and over.

L’événement LE TOUR DU MONDE EN PEINTURE ! Sète a été mis à jour le 2026-04-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE