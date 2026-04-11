LE TOUR DU MONDE EN PEINTURE ! Sète
LE TOUR DU MONDE EN PEINTURE ! Sète mercredi 22 avril 2026.
Sète
LE TOUR DU MONDE EN PEINTURE !
Sète Hérault
Tarif : 6.2 – 6.2 – 6.2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22 2026-04-24
Toucher, écouter, ressentir et bien plus encore… pars en voyage à la découverte des œuvres colorées d’André Cervera. Viens explorer les formes, les couleurs et les matières !Visite sensorielle à partir de 3 ans.
Toucher, écouter, ressentir et bien plus encore… pars en voyage à la découverte des œuvres colorées d’André Cervera. Viens explorer les formes, les couleurs et les matières !Visite sensorielle à partir de 3 ans. .
Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 11 mediationpaulvalery@ville-sete.fr
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English :
Touch, listen, feel and much more? take a voyage of discovery through the colorful works of André Cervera. Come and explore shapes, colors and materials on a sensory tour for children aged 3 and over.
L’événement LE TOUR DU MONDE EN PEINTURE ! Sète a été mis à jour le 2026-04-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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