Le tour du pelot à la manade Blanc Le Sambuc Arles

Le tour du pelot à la manade Blanc

Mercredi 6 août 2025 à partir de 18h30.

Mercredi 20 août 2025 à partir de 10h.

Samedi 13 septembre 2025 à partir de 10h. Le Sambuc Domaine de Paulon Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 0 – 0 – 15 EUR

Début : Mercredi 2025-08-06

fin : 2025-08-20

Date(s) :

2025-08-06 2025-08-20 2025-09-13

A la découverte du travail du gardian. Au cœur du Parc Naturel Régional de Camargue, entrez dans l’intimité d’une manade.

Vivez une expérience inoubliable en partageant un moment privilégié avec la famille Blanc, riziculteurs, éleveurs de chevaux et taureaux Camargue passionnés.



Au programme accueil par le manadier, allocution de bienvenue du manadier durant laquelle seront évoqués l’historique de la manade, les traditions camarguaises, l’élevage et la culture du riz. Départ ensuite en chariot tracté, approche du troupeau de taureaux. Dégustation des produits de la ferme et de producteurs locaux. .

Le Sambuc Domaine de Paulon Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Discover the work of the gardian with the Blanc family, in the heart of the Camargue.

German :

Entdecken Sie die Arbeit des Gardian. Im Herzen des Regionalen Naturparks der Camargue können Sie in die Privatsphäre einer Manade eintauchen.

Italiano :

Scoprite il lavoro del gardian con la famiglia Blanc, nel cuore della Camargue.

Espanol :

Descubra el trabajo del jardinero con la familia Blanc, en el corazón de la Camarga.

