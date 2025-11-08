Le Tourdion Thionville

Le Tourdion

Fans des années 80 ! Présenté par les Restaurants du Coeur de Moselle-Ouest.Tout public

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

English :

80s fans! Presented by Restaurants du Coeur de Moselle-Ouest.

German :

Fans der 80er Jahre! Präsentiert von den Restaurants du Coeur de Moselle-Ouest.

Italiano :

Fan degli anni ’80! Presentato da Restaurants du Coeur de Moselle-Ouest.

Espanol :

Fans de los 80 Presentado por Restaurants du Coeur de Moselle-Ouest.

