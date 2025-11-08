Le Tourdion Thionville
Le Tourdion Thionville samedi 8 novembre 2025.
Le Tourdion
30 boulevard Foch Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
12
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Fans des années 80 ! Présenté par les Restaurants du Coeur de Moselle-Ouest.Tout public
30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr
English :
80s fans! Presented by Restaurants du Coeur de Moselle-Ouest.
German :
Fans der 80er Jahre! Präsentiert von den Restaurants du Coeur de Moselle-Ouest.
Italiano :
Fan degli anni ’80! Presentato da Restaurants du Coeur de Moselle-Ouest.
Espanol :
Fans de los 80 Presentado por Restaurants du Coeur de Moselle-Ouest.
L’événement Le Tourdion Thionville a été mis à jour le 2025-10-31 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME