Le tournant de saison Un pas pour chaque saison et plusieurs pas vers vous Lieu-dit Les Moulins de Paillard Loir en Vallée

Le tournant de saison Un pas pour chaque saison et plusieurs pas vers vous

Lieu-dit Les Moulins de Paillard Les Moulins de Paillard Loir en Vallée Sarthe

Armand Koestinger, performeur et plasticien bien connu à La Chartre sur le Loir, et Lilian Taillard, danseur-chorégraphe qui a découvert la Vallée du Loir à l’été 2025, invitent les habitants de la Vallée à entrer dans la danse cet automne, avec une série d’ateliers pour toutes et tous !

Une série d’ateliers hebdomadaires qui nous accompagne vers l’hiver

Les mercredis après-midi à partir du 12 novembre 2025, entre 14h et 17h, ils proposent des séances de 3h à toutes celles et ceux qui souhaitent participer. Pas besoin d’expérience dans la danse, pas besoin d’assister à toutes les séances, ni au créneau entier, il suffit d’être curieux et d’avoir envie de s’amuser !

Les ateliers peuvent se vivre indépendamment les uns des autres, mais nous encourageons le public à en partager plusieurs car le lieu change à chaque fois. Dans une bibliothèque, un Ehpad ou encore dans une ferme, ces ateliers prennent place dans différents environnements. Danser en plusieurs endroits dans la Vallée, tisser des liens d’est en ouest, entre hier et aujourd’hui, voisins et générations, avec le monde qui nous entoure et les récits qui le constituent, c’est justement tout le cœur du projet !

Grâce à ce programme de médiation-création dans la Vallée du Loir, qui mêle disciplines artistiques et récits, Paillard invite des artistes d’ici, d’ailleurs et des habitants de la Vallée du Loir dans des cercles dansants, littéraires, musicaux, vivants afin de créer ensemble et profiter de moments de partage joyeux et conviviaux. C’est aussi l’occasion d’en apprendre sur des rites liés aux saisons et aux cultures diverses, sillonnant notre belle Vallée du Loir au fil des séances.

Lancement le mercredi 12 novembre à partir de 14h aux Moulins de Paillard, à Poncé sur le Loir.

Atelier gratuit réservation conseillée, contactez-nous.

Si en tant qu’acteur sur le territoire, accueillir une séance vous intéresse, contactez-nous. Notre équipe sera ravie de vous apporter davantage d’informations et d’organiser ensemble un moment enjoué chez vous ! Ce programme est offert gratuitement par Les Moulins de Paillard avec le soutien de la Drac-Pays de la Loire. .

Lieu-dit Les Moulins de Paillard Les Moulins de Paillard Loir en Vallée 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 80 23 25 64 contact@moulinspaillard.com

English :

Armand Koestinger, a well-known performer and visual artist in La Chartre sur le Loir, and Lilian Taillard, a dancer-choreographer who discovered the Vallée du Loir in the summer of 2025, are inviting the Vallée?s inhabitants to dance this autumn, with a series of workshops for all!

German :

Armand Koestinger, ein in La Chartre sur le Loir bekannter Performer und bildender Künstler, und Lilian Taillard, ein Tänzer und Choreograph, der das Loirtal im Sommer 2025 entdeckt hat, laden die Bewohner des Tals diesen Herbst mit einer Reihe von Workshops für alle zum Tanzen ein!

Italiano :

Armand Koestinger, noto performer e artista visivo di La Chartre sur le Loir, e Lilian Taillard, danzatrice-coreografa che ha scoperto la Vallée du Loir nell’estate del 2025, invitano gli abitanti della Vallée a ballare quest’autunno, con una serie di workshop per tutti!

Espanol :

Armand Koestinger, conocido intérprete y artista plástico de La Chartre sur le Loir, y Lilian Taillard, bailarina coreógrafa que descubrió la Vallée du Loir en el verano de 2025, invitan a los habitantes de la Vallée a ponerse a bailar este otoño, con una serie de talleres para todos los públicos

