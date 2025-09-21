Le Tournoi des Explorateurs Chalon-sur-Saône

Le Tournoi des Explorateurs Chalon-sur-Saône dimanche 21 septembre 2025.

Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:30:00

2025-09-21

Dimanche 21 septembre, formez une équipe de 2 à 5 joueurs et participez à une chasse au trésor grand format dans le centre historique de Chalon-sur-Saône !

Le Tournoi des Explorateurs c’est un jeu compétitif en extérieur où s’affrontent plusieurs équipes ! Résolvez un maximum d’énigmes pour identifier les bonnes coordonnées auxquelles vous rendre dans le centre-ville de Chalon. Arrivez avant les autres équipes pour marquer plus de points qu’elles et maximisez votre score en cherchant les balises cachées aux alentours.

Choisissez votre nom d’équipe, votre créneau (10h, 14h ou 17h) et inscrivez-vous par téléphone au 06 67 93 38 08 (50€/équipe).

Une place de Partoutaquiz sera offerte à chaque équipe participante et les gagnants recevront quant à eux une partie offerte pour 6 joueurs ! .

Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 93 38 08

