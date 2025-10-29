Le tournoi des sorciers Kutzenhausen

Le tournoi des sorciers Kutzenhausen mercredi 29 octobre 2025.

Le tournoi des sorciers

8 rue de Feldbach Kutzenhausen Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

2025-10-29

Tous les jeunes participants seront répartis dans les quatre grandes maisons de sorcellerie, et devront unir leurs forces pour relever une série d’épreuves magiques. Adresse, courage, esprit d’équipe et malice seront indispensables pour espérer remporter la fameuse coupe !

8 rue de Feldbach Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 32 80 96 hirlemannhelene@gmail.com

English :

All the young participants will be divided between the four great wizarding houses, and will have to join forces to overcome a series of magical tests. Skill, courage, team spirit and mischief will be essential if they are to win the famous cup!

German :

Alle jungen Teilnehmer werden auf die vier großen Hexenhäuser verteilt und müssen ihre Kräfte bündeln, um eine Reihe von magischen Prüfungen zu bestehen. Geschicklichkeit, Mut, Teamgeist und Cleverness sind gefragt, um den berühmten Pokal zu gewinnen!

Italiano :

Tutti i giovani partecipanti saranno divisi tra le quattro grandi case magiche e dovranno unire le forze per superare una serie di prove magiche. Abilità, coraggio, spirito di squadra e astuzia saranno fondamentali per sperare di vincere la famosa coppa!

Espanol :

Todos los jóvenes participantes se repartirán entre las cuatro grandes casas de magos y tendrán que unir sus fuerzas para superar una serie de pruebas mágicas. La habilidad, el valor, el espíritu de equipo y la astucia serán esenciales si quieren ganar la famosa copa

