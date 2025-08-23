Le Tournoi du Créquier au Château de Fressin Fressin

Le Tournoi du Créquier au Château de Fressin Fressin samedi 23 août 2025.

Le Tournoi du Créquier au Château de Fressin

Château de Fressin Fressin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-23

Les Chevaliers du Créquier organise le Tournoi du Créquier au Château de Fressin

Rendez-vous à partir de 10h le 23 et 24 août prochain !

Entrée 5€ Informations au 03 21 86 56 11 .

Château de Fressin Fressin 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 86 56 11

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Tournoi du Créquier au Château de Fressin Fressin a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de Tourisme d’Hucqueliers