LE TOURNOI II L’AMOUR QUAI DES CHAPS Nantes

Gratuit : non Tarif de soutien : 20 eurosTarif reduit : 17 eurosTarif réduit réduit : 15 euros Adulte

Après un premier grand tournoi historique et son dragon d’or, Georges le Clown, grand vainqueur, remet son titre en jeu pour:/// LE GRAND TOURNOI II L’ AMOUR /// Spécial saint Valentin /// le XIV-II-MMXXVI /// Quai des Chaps – Nantes /// 19h-02hUn dégueulis de cœurs, de ballons et de langues dans une arène de roses rouges pour une cascade de sang.Le staff de la F.O.C.D.A.M.N orchestre un tournoi sans pitié, où vous porterez vos meilleurs athlètes jusqu’à la gloire… ou la chute.Éliminations directes, coups bas, trahisons, amour de la baston et roulages de pelles : préparez-vous.Les règles de l’amour sont sur le point d’être réécrites.Une partie des recettes & les dons seront reversés pour soutenir le CEGIDD.Centre de dépistage et de traitement IST/VIH – SANTÉ SEXUELLE – CONFIDENTIALITÉ – GRATUITÉ – NON JUGEMENT.+ DJ set LOVELes arthlètes, et le staff, vont vous faire danser collé-serré dans un after-show chaud bouillant !LOVE LOVE LOVE !???????????????????????????????????? ???? ???????????? ????????????????????????Drague insistante, agressivité, racisme, homophobie et toutes formes de discriminations sont absolument bannis.

