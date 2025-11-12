Le tout-petit festival Marseille 1er Arrondissement

Le tout-petit festival

Du 12/11 au 22/11/2025 tous les jours. Réseau des Bibliothèques de Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-12

Lecture de contes, spectacles adaptés aux tout-petits, éveil musical, concert, expositions ainsi que de nombreux ateliers.Enfants

Un festival pour les tout-petits (0-5 ans) dans toutes les bibliothèques de la ville.



Le réseau des bibliothèques de Marseille organise la troisième édition du Tout-petit festival, du 12 au 22 novembre 2025.



Lecture de contes, spectacles adaptés aux tout-petits, éveil musical, concert, expositions ainsi que de nombreux ateliers (arts plastiques, langue des signes…) sont autant d’animations auxquelles les enfants pourront participer.



Parce qu’il n’y a pas d’âge pour franchir les portes d’une bibliothèque, venez nombreux et nombreuses !!



Dans le cadre du dispositif Premières Pages du Ministère de la culture.



Infos pratiques



Les inscriptions se font par téléphone ou sur place auprès de chaque bibliothèque.

La présence d’un accompagnateur est obligatoire pour chacune de ces propositions.

Durant le festival, les bibliothèques de Marseille se déplacent dans les crèches du territoire et les accueillent pour proposer des temps de lecture aux tout-petits.



PROGRAMMATION



► EXPOSITIONS



Les cinq sens

EXPOSITION COLLABORATIVE DU 12 AU 22 NOVEMBRE

> Alcazar, Cinq-Avenues, Le Merlan, Saint-André, Salim-Hatubou



Pour que chacun ait l’occasion de prendre part à ce temps fort dédié aux toutpetits, les bibliothèques vous invitent à participer à une exposition collaborative. Autour du thème Les cinq sens, nous vous proposons de créer avec vos enfants l’œuvre de votre choix et de la déposer dans l’une des bibliothèques participantes. Elle sera exposée durant tout le festival. Les structures d’accueil de la petite enfance sont les bienvenues si elles souhaitent participer à cette exposition.

Renseignements cmeirieu@marseille.fr



Pomelo, l’éléphant rose

EXPOSITION DU 12 AU 22 NOVEMBRE > Le Merlan

Une exposition montée autour de l’histoire d’un petit éléphant rose, sorti tout droit de l’imagination de ses auteurs-illustrateurs, Ramona Badescu et Benjamin Chaud. Spécialement conçue pour les plus jeunes lecteurs, sous la forme d’un jardin, cette exposition enchantera les enfants et les adultes.

Par L’imagier Vagabond.



Ouvre grands les yeux

EXPOSITION DU 12 AU 22 NOVEMBRE > Salim-Hatubou

Autour de leur album jeunesse éponyme paru à l’École des loisirs, les auteurs-illustrateurs Ramadier et Bourgeau ont imaginé une exposition permettant aux tout-petits de voyager à travers leurs histoires. Une expérience ludique et artistique pour entrer dans la littérature jeunesse. Par Ramadier et Bourgeau.



Pénélope et ses musées tactiles

EXPOSITION DU 12 NOVEMBRE AU 3 JANVIER 2026 > Alcazar, salle d’exposition

Découvrez l’univers sensible et poétique de l’autriceillustratrice Pénélope trois expositions en une, à voir, à vivre, qui célèbrent la diversité et l’inclusion avec les enfants et leurs familles.





► ATELIERS



Atelier créatif

SAMEDI 8 NOVEMBRE À 10H > Alcazar

Pour vous aider à réaliser une œuvre dans le cadre de l’exposition collaborative Les cinq sens, participez à cet atelier avec votre tout-petit.

Pour les enfants jusqu’à 3 ans.

Sur inscription.

Par les bibliothécaires.



Fabrique ton pré-livre

MERCREDI 12 NOVEMBRE À 10H30 > La Grognarde

Découvrez les pré-livres de Bruno Munari, de petits livres carrés conçus pour titiller les différents sens des tout-petits. À votre tour, ensuite, de fabriquer votre propre pré-livre qui brille, qui gratte, qui crisse.

À partir de 2 ans. Sur inscription.

Par les bibliothécaires.



Éveil musical

MERCREDI 12 NOVEMBRE À 10H > Alcazar

VENDREDI 14 NOVEMBRE À 10H ET 11H > La Grognarde

→ séances réservées aux assistantes maternelles partenaires

SAMEDI 15 NOVEMBRE À 9H15 > Cinq-Avenues

MERCREDI 19 NOVEMBRE À 10H ET 11H > Le Merlan

MERCREDI 19 NOVEMBRE À 10H > Salim-Hatubou

SAMEDI 22 NOVEMBRE À 9H15 > Cinq-Avenues

Découverte de la musique pour les tout-petits. Venez taper, gratter, chanter, danser avec nous !

Pour les enfants de 3 mois à 4 ans.

Sur inscription. Par À petits sons.



Jardin Zen plantes aromatiques

MERCREDI 12 NOVEMBRE À 15H > Le Panier

Parents et enfants profitent eux aussi du Tout-Petit Festival en exploitant le thème de cette édition, les cinq sens, avec cet atelier autour des plantes aromatiques, si odorantes et si variées !

À partir de 5 ans. Sur inscription.

Par Nathalie Jordan.



Tout-petit atelier

MERCREDI 12 NOVEMBRE À 16H > Le Merlan

JEUDI 13 NOVEMBRE À 10H > Cinq-Avenues

Après un temps de lecture partagée, réalisation d’un collage avec votre enfant.

À partir d’un an. Sur inscription.

Par Jean-Michel Zurletti, auteur-illustrateur jeunesse.



Album de naissance

JEUDI 13 NOVEMBRE DE 10H À 12H > Saint-André

Atelier de réalisation d’un carnet de naissance, tout en papier relié, découpé, décoré. Pour toutes sortes de parents les grands, les petits, les futurs, les beaux…

Sur inscription.

Par les bibliothécaires.



Jeux sensoriels

JEUDI 13 NOVEMBRE À 16H

VENDREDI 14 NOVEMBRE À 16H

MARDI 18 NOVEMBRE À 16H

VENDREDI 21 NOVEMBRE À 16H

> Le Merlan

Les enfants développent leurs sens à l’aide de petits jeux se souvenir d’un nombre d’objets, deviner quel animal est en train de crier, reconnaître ce qui se cache dans la boîte magique…

Pour les enfants à partir de 2 ans.

Sur inscription.

Par les bibliothécaires.



Langue des signes bébé

VENDREDI 14 NOVEMBRE À 10H > Cinq-Avenues

Pour tisser un lien privilégié entre l’enfant et ses parents, venez vous initier au langage des signes adaptés aux bébés.

Pour les parents et leurs enfants de 0 à

3 ans. Sur inscription.

Par Maman à temps plein.



Éveil sensoriel

VENDREDI 14 NOVEMBRE À 10H15 > Saint-André

Un moment de partage pour mettre les sens en éveil.

Pour les enfants jusqu’à 2 ans.

Sur inscription.

Par les bibliothécaires



Pénélope Lectures signées

VENDREDI 14 NOVEMBRE À 16H30 > La Grognarde

L’autrice -illustratrice Pénélope invite les 0-3 ans à des lectures bilingues français/ langue des signes un moment doux et sensoriel pour éveiller la curiosité, le toucher

et le langage dès le plus jeune âge.

Sur inscription.



Electromuse musique électronique

VENDREDI 14 NOVEMBRE À 10H > Bonneveine

SAMEDI 15 NOVEMBRE À 16H ET 17H > La Grognarde

VENDREDI 21 NOVEMBRE À 10H > Cinq-Avenues

SAMEDI 22 NOVEMBRE À 10H > Alcazar

SAMEDI 22 NOVEMBRE À 16H30 > Salim-Hatubou

Roland Deloi et Jean-Luc Therminarias ont mis au point une table de jeu musical. Enfants et parents partagent peu à peu à la fois l’espace physique et l’espace sonore,

construisent une écoute commune, pour jouer ensemble. Pour les enfants jusqu’à 4 ans. Sur inscription.

Par la Compagnie Maïrol.



Éclosions musicales

SAMEDI 15 NOVEMBRE À 10H15 > Saint-André

SAMEDI 15 NOVEMBRE À 16H > Le Merlan

Conçu pour les tout-petits, ce spectacle d’éveil au violon, à la voix et aux mouvements est un moment unique où l’enfant et son référent sont à la fois spectateurs et acteurs.

Pour les enfants de 14 mois à 4 ans.

Sur inscription.

Par Stéphanie Joire



Le sommeil des tout-petits

SAMEDI 15 NOVEMBRE À 10H30 > La Grognarde

Cet atelier s’adresse aux parents d’enfants en bas âge et professionnels de la petite enfance souhaitant apprendre quelques clés pour un sommeil apaisé des tout-petits,

bénéficier de conseils et échanger autour de ces questions. Public adulte non accompagné de leurs enfants (sauf nourrissons de moins de 6 mois). Sur inscription.

Par Laurène Novi Oh la belle nuit.



Ludothèque

SAMEDI 15 NOVEMBRE À 15H > Alcazar

Découvrez une sélection de jeux pour les tout-petits autour de la thématique des cinq sens.

Par L’Académie des enfants



Sens dessus-dessous

SAMEDI 15 NOVEMBRE À 15H > Salim-Hatubou

Atelier créatif parent/enfant autour des cinq sens où l’on malaxe les couleurs, étale les odeurs et où les matières font des sons.

Pour les enfants à partir d’un an.

Sur inscription.

Par les bibliothécaires.



Pâtes créatives

MARDI 18 NOVEMBRE DE 10H À 12H > Saint-André

Découverte des mille possibilités de fabriquer soi-même des pâtes à utiliser avec vos enfants pâte à modeler, pâte à sel, pâte durcissante,

peinture à doigts… Pour toutes sortes de parents les grands, les petits, les futurs, les beaux…

Sur inscription. Par les bibliothécaires.



Peintures et jeux de doigts

MERCREDI 19 NOVEMBRE À 10H15 > Saint-André

Amuse-toi de tes petits doigts à créer des formes par-ci par-là à l’aide de peinture et de collage.

Pour les enfants à partir de 3 ans.

Sur inscription. Par les bibliothécaires.



Les Petits B’Aou

Parcours motricité

SAMEDI 22 NOVEMBRE À 10H > Salim-Hatubou

Un atelier parent/enfant pour partager un moment privilégié autour d’un parcours motricité sur la thématique des cinq sens.

Pour les enfants à partir d’un an.

Sur inscription. Par les bibliothécaires.



Atelier couture

SAMEDI 22 NOVEMBRE À 10H30 > Saint-André

Atelier d’initiation à la couture et fabrication d’objets pour les petits, bavoirs, doudous…

Pour adultes. Sur inscription.

Par Gavroche et Violette.



Ludothèque

SAMEDI 15 NOVEMBRE À 15H > Alcazar

Découvrez une sélection de jeux pour les tout-petits autour de la thématique des cinq sens.

Par L’Académie des enfants.



Cachettes et gazouillis

MERCREDI 12 NOVEMBRE À 10H > Le Merlan

Comptines enfantines et contes de création se mêlent pour un moment de tendresse et de gaieté, à savourer

en famille dès le plus jeune âge ! Pour les enfants à partir d’un an.

Sur inscription.

Par MCE Claire Leray.



Un livre en direct

MERCREDI 12 NOVEMBRE À 16H > Salim-Hatubou

Avec un simple paperboard, venez assister à la naissance d’un livre sous vos yeux. En interaction et avec la complicité des enfants, Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau créeront une histoire inédite rien que

pour vous.

À partir de 2 ans. Sur inscription.

Par Vincent Bourgeau, illustrateur, et Cédric Ramadier, auteur.



Le corps du texte

JEUDI 13 NOVEMBRE À 10H > Bonneveine

Ce spectacle, inspiré d’albums jeunesse, met en relation la musique, le langage et le corps. Il relie cesmusiques, de mots, de langue, de sons, à la performance d’une

danseuse, qui improvise comme une version dansée du livre.

De 9 mois à 3 ans. Sur inscription.

Par la Compagnie Maïrol.



Contes molletonnés

SAMEDI 15 NOVEMBRE À 10H15 > Le Merlan

Dans la forêt profonde, l’hiver est arrivé. La souris, le lapin, le renard, l’écureuil et le hibou se cherchent un abri, tout doux, bien confortable et molletonné. Assistez à trois histoires pour tenir

chaud aux enfants jusqu’au retour des beaux jours. Musique, jeux d’ombres et rires au programme de ce spectacle de marionnettes.

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans.

Sur inscription.

Par la Compagnie du Funambule, avec Stéphanie Lefranc.



Kinoko

SAMEDI 15 NOVEMBRE À 16H30 > Salim-Hatubou

JEUDI 20 NOVEMBRE À 10H > Cinq-Avenues

SAMEDI 22 NOVEMBRE À 16H > Saint-André

Kinoko veut dire champignon en japonais et aussi enfant de l’arbre . Ce petit personnage né de la poche de la musicienne marionnettiste, accoste au rivage d’un livre dont les pages tournent

le temps. Il y découvre la beauté, l’étrangeté et surtout l’amitié. Un spectacle familial pour se mettre tous ensemble au rythme des tout-petits et s’émerveiller.

Pour les enfants de 6 mois à 6 ans.

Sur inscription.

Par la Compagnie Tourniflex, créé par Paul Anders avec Virginie Poppin’s.



► SPECTACLES CONCERTS



Cabaret bébé sous la neige

MERCREDI 19 NOVEMBRE À 10H > Cinq-Avenues Espace Hypérion

MERCREDI 19 NOVEMBRE À 16H > Saint-André

VENDREDI 21 NOVEMBRE À 10H > Bonneveine

SAMEDI 22 NOVEMBRE À 10H ET 11H > La Grognarde

Valeria vous invite dans son jardin merveilleux et vous emmène au œur d’une saison. Ce spectacle joue avec les cinq sens des toutpetits, assis autour de l’arbre magique. Marionnettes, effets de

lumières, bruitages, poésie et rires garantis.

Pour les enfants de 1 à 5 ans.

Sur inscription.

Par la compagnie des Têtes de bois, avec Valeria Emmanuelle.



Ciné jeunes parents

MERCREDI 19 NOVEMBRE À 15H30 > Alcazar, salle de conférence

Une séance de cinéma dédiée aux jeunes parents ! Venez profiter des joies du cinéma avec la projection d’un film pour adulte, en toute

sérénité avec votre tout-petit dans une salle qui vous est réservée avec une bande sonore et un éclairage adapté. Gazouillis des bébés acceptés



Boum bébé

MERCREDI 19 NOVEMBRE À 16H > Le Merlan Par les bibliothécaires.

MERCREDI 19 NOVEMBRE À 16H > La Grognarde Par À petits sons.

Les bébés aussi savent faire la fête ! Venez avec votre bébé vous déhancher sur la piste de danse au

rythme des tubes du moment.

De 0 à 5 ans.



Rock à petits

JEUDI 20 NOVEMBRE À 10H > Salim-Hatubou

SAMEDI 22 NOVEMBRE À 16H > Alcazar

Rock à petits est un concert de rock spécialement pensé pour les enfants. Il aborde l’enfance et la relation parents-enfants d’une manière

humoristique et poétique.

Pour les enfants de 1 à 8 ans. Sur inscription.

Par La Compagnie Cœur de louve.



De toutes les couleurs

SAMEDI 22 NOVEMBRE À 16H > Le Merlan

Un spectacle cousu de jolies comptines, de danses un peu folles, de marionnettes en peluche… et de beaucoup de surprises !

Pour les enfants de 6 mois à 4 ans.

Sur inscription.

Par la Compagnie Arthéma, interprété par Marie Vidal.



Panier à histoires

MERCREDI 12 NOVEMBRE À 9H45 > Le Panier

Ouvrez grand vos petites oreilles et venez piocher dans notre panier, des histoires sur le thème des cinq sens !

Pour les enfants jusqu’à 4 ans.

Sur inscription. Par les bibliothécaires.



Lecture théâtralisée

MERCREDI 12 NOVEMBRE À 10H > Salim-Hatubou

Entre ombres et lumières, venez entendre et (re)découvrir une histoire faite de mots, de notes de musique et

de chants. À partir de 6 mois. Sur inscription.

Par la compagnie la Fuite dans les idées.



Kamishibaï et petites histoires

MERCREDI 12 NOVEMBRE À 10H15 > Saint-André

Dans mon kamishibaï, il y a… des petites histoires pour… rire, pour avoir peur (juste un peu !), pour

réfléchir (déjà !) ou pour rêver, des surprises, des personnages, des chansonnettes…

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans.

Sur inscription. Par Lise Massal.



Lectures dans tous les sens !

MERCREDI 12 NOVEMBRE À 16H > La Grognarde

VENDREDI 14 NOVEMBRE À 15H > Saint-André

SAMEDI 15 NOVEMBRE À 10H30 > Salim-Hatubou

MERCREDI 19 NOVEMBRE À 10H > Alcazar

MERCREDI 19 NOVEMBRE À 9H45 > Le Panier

VENDREDI 21 NOVEMBRE À 15H > Bonneveine

Les bibliothécaires proposent des histoires qui explorent les cinq sens (dans le cadre du Tout-petit prix).

Pour les enfants jusqu’à 4 ans. Sur inscription.



► LECTURES



Lecture Avenue

VENDREDI 14 NOVEMBRE À 18H15 > Cinq-Avenues

Lecture Avenue, le nouveau club de lecture de la bibliothèque des Cinq-Avenues ! Cette séance sera consacrée à la littérature jeunesse

pour les tout-petits.

Pour les adultes. Sur inscription. Par les bibliothécaires.



Lectures signées

SAMEDI 15 NOVEMBRE À 10H > Alcazar

Venez profiter de lectures signées proposées en binôme par l’autrice Pénélope et les bibliothécaires au milieu de l’exposition qui est consacrée à son travail Pénélope et

ses musées tactiles.

Pour les enfants jusqu’à 3 ans.

Sur inscription. Par Pénélope et les bibliothécaires.



Tapis de lecture des saisons

MERCREDI 19 NOVEMBRE À 10H15 ET 11H > La Grognarde

Installez-vous autour du tapis-lecture et laissez-vous embarquer par des histoires et des chansons sur le thème des saisons.

De 6 mois à 3 ans. Sur inscription.

Par les bibliothécaires.



Ainsi font les toutes petites lectures !

JEUDI 20 NOVEMBRE À 9H45 ET 10H45 > Bonneveine

Lectures théâtralisées, comptines et marionnettes.

De 18 mois à 3 ans. Sur inscription.

Par les bibliothécaires.





La Ville de Marseille, en collaboration avec le Réseau Art et Tout-Petit -Provence, organise deux journées dédiées à l’éveil culturel et artistique des tout-petits (0 à 3 ans) dans le cadre du Tout-Petit Festival.



► le samedi 15 novembre Journée familles Une journée culturelle et artistique ouverte aux tout-petits et à leurs parents, avec des ateliers, spectacles, espaces de lecture et de jeux, ainsi que des rencontres avec

des artistes et médiateurs culturels dans les bibliothèques, les musées, l’Opéra et autres lieux partenaires.

► le jeudi 20 novembre Journée professionnelle à l’Alcazar Un rendezvous pour les artistes, professionnels de la culture et de la petite enfance, incluant une conférence de Sophie Marinopoulos, psychologue et psychanalyste, suivie de tables rondes, ateliers et échanges pour favoriser les collaborations. La journée se clôturera par une restitution artistique.



Le programme complet est disponible sur marseille.fr.





INFORMATIONS PRATIQUES :

Programme sur bibliotheques.marseille.fr

Entrée libre à toutes les manifestations, dans la limite des places disponibles.



ALCAZAR

58, cours Belsunce 13001 Marseille

Tél. 04 91 55 90 00

accueil-bmvr@marseille.fr



MÉDIATHÈQUE BONNEVEINE

Centre de vie de Bonneveine 13008

04 13 94 82 10 04 13 94 82 20



BIBLIOTHÈQUE DE CASTELLANE

Station métro Castellane 13006

04 13 94 81 90



BIBLIOTHÈQUE DES CINQ-AVENUES

Impasse Fissiaux 13004

04 13 94 82 50



BIBLIOTHÈQUE DE LA GROGNARDE

2, square Berthier 13011

04 13 94 82 60



BIBLIOTHÈQUE DU MERLAN

Centre urbain du Merlan, avenue Raimu 13014

04 13 94 82 40



BIBLIOTHÈQUE DU PANIER

Maison Diamantée, place Bargemon

13002 Marseille

04 13 94 82 30

bibliotheque.panier@marseille.fr



BIBLIOTHÈQUE SAINT-ANDRÉ

6, boulevard Salducci 13016

04 13 94 82 00



MÉDIATHÈQUE SALIM-HATUBOU

1, rue des Frégates, place du Sud 13015

04 13 94 83 90



BIBLIOTHÈQUES HORS LES MURS

38, rue du 141e R.I.A. 13003

04 91 55 37 44 .

Réseau des Bibliothèques de Marseille Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Storytelling, toddler-friendly shows, early musical education, concerts, exhibitions and numerous workshops.

German :

Märchenlesungen, kindgerechte Aufführungen, musikalische Früherziehung, Konzerte, Ausstellungen sowie zahlreiche Workshops.

Italiano :

Racconti, spettacoli per bambini, educazione musicale, concerti, mostre e una serie di laboratori.

Espanol :

Cuentacuentos, espectáculos para niños, educación musical, conciertos, exposiciones y numerosos talleres.

L’événement Le tout-petit festival Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-28 par Ville de Marseille