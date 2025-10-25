Le Trac Comedy Club Stand Up et Beat Box à Gouvieux Gouvieux
38 Rue de la Mairie Gouvieux Oise
Début : 2025-10-25 20:00:00
fin : 2025-10-25 22:00:00
2025-10-25
Bienvenue au Trac Comedy Club Votre prochaine soirée stand-up à Gouvieux. Plongez dans l’univers du stand-up et du beatbox durant cette soirée en présence des artistes
– EKLIPS figure emblématique du beatbox, artiste complet, il mêle humour, performance vocale et une précision rythmique qui laissent le public sans voix.
– M’RICK AMOKILA Auteur, compositeur, interprète, humoriste et comédien il sera le MC de la soirée et présentera des sketchs
Préventes au prix de 20€ jusqu’au 1er septembre puis 25€.
Ouverture des portes 19h30 | Début du spectacle 20h30
Bar & petite restauration sur place
Parking gratuit à proximité 20 .
38 Rue de la Mairie Gouvieux 60270 Oise Hauts-de-France +33 7 56 85 86 37 contact@letrac.fr
