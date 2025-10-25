Le Trac Comedy Club Stand Up et Beat Box à Gouvieux Gouvieux

38 Rue de la Mairie Gouvieux Oise

Début : 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25 22:00:00

Bienvenue au Trac Comedy Club Votre prochaine soirée stand-up à Gouvieux. Plongez dans l’univers du stand-up et du beatbox durant cette soirée en présence des artistes

– EKLIPS figure emblématique du beatbox, artiste complet, il mêle humour, performance vocale et une précision rythmique qui laissent le public sans voix.

– M’RICK AMOKILA Auteur, compositeur, interprète, humoriste et comédien il sera le MC de la soirée et présentera des sketchs

Préventes au prix de 20€ jusqu’au 1er septembre puis 25€.

Ouverture des portes 19h30 | Début du spectacle 20h30

Bar & petite restauration sur place

Parking gratuit à proximité 20 .

38 Rue de la Mairie Gouvieux 60270 Oise Hauts-de-France +33 7 56 85 86 37 contact@letrac.fr

