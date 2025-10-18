Le trail Balsan 10ème édition Châteauroux
Le trail Balsan 10ème édition Châteauroux samedi 18 octobre 2025.
Le trail Balsan 10ème édition
2 Avenue Valéry Giscard d’Estaing Châteauroux Indre
Début : 2025-10-18 15:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Macadam 36 organise sa 10ème édition du trail Balsan sur le thème d’Halloween !
8 Kms par boucles de 4.5 kms en
– équipe de 4 (en relais 1 tour chacun) ouverte à partir de 14 ans avec autorisation parentale.
– duo mixte (en relais 2 tours chacun)
– solo (individuel 4 tours)
sur un parcours très agréable dans la vallée de l’Indre ,et la prairie saint gildas à CHATEAUROUX 36000
remise des dossards à partir de 13H à la salle du moulin de la valla bld Valéry giscard d’Estaing 36000 chateauroux
départ des trois courses adultes à 15 h au moulin de la valla
TRAIL DES PETITS SORCIERS A 14H30 GRATUIT ET SURTOUT DEGUISE
Récompenses au meilleurs déguisements
Buffet des sorciers et LOT OFFERT à tous les participants après la course .
2 Avenue Valéry Giscard d’Estaing Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 89 41 34 84
English :
Macadam 36 organizes its 10th edition of the Trail Balsan with a Halloween theme!
German :
Macadam 36 organisiert seine 10. Ausgabe des Balsan-Trails unter dem Motto Halloween!
Italiano :
Macadam 36 organizza la decima edizione del Balsan Trail sul tema di Halloween!
Espanol :
Macadam 36 organiza su 10ª edición de la Balsan Trail con el tema de Halloween
