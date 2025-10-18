Le trail Balsan 10ème édition Châteauroux

Le trail Balsan 10ème édition Châteauroux samedi 18 octobre 2025.

Le trail Balsan 10ème édition

2 Avenue Valéry Giscard d’Estaing Châteauroux Indre

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Macadam 36 organise sa 10ème édition du trail Balsan sur le thème d’Halloween !

8 Kms par boucles de 4.5 kms en

– équipe de 4 (en relais 1 tour chacun) ouverte à partir de 14 ans avec autorisation parentale.

– duo mixte (en relais 2 tours chacun)

– solo (individuel 4 tours)

sur un parcours très agréable dans la vallée de l’Indre ,et la prairie saint gildas à CHATEAUROUX 36000

remise des dossards à partir de 13H à la salle du moulin de la valla bld Valéry giscard d’Estaing 36000 chateauroux

départ des trois courses adultes à 15 h au moulin de la valla

TRAIL DES PETITS SORCIERS A 14H30 GRATUIT ET SURTOUT DEGUISE

Récompenses au meilleurs déguisements

Buffet des sorciers et LOT OFFERT à tous les participants après la course .

2 Avenue Valéry Giscard d’Estaing Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 89 41 34 84

English :

Macadam 36 organizes its 10th edition of the Trail Balsan with a Halloween theme!

German :

Macadam 36 organisiert seine 10. Ausgabe des Balsan-Trails unter dem Motto Halloween!

Italiano :

Macadam 36 organizza la decima edizione del Balsan Trail sul tema di Halloween!

Espanol :

Macadam 36 organiza su 10ª edición de la Balsan Trail con el tema de Halloween

