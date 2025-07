Le trail de la Balocha Rue de la Mairie Angresse

Le trail de la Balocha Rue de la Mairie Angresse samedi 19 juillet 2025.

Le trail de la Balocha

Rue de la Mairie Mairie Angresse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 08:30:00

fin : 2025-07-19 15:00:00

Date(s) :

2025-07-19

Un rendez-vous solidaire au cœur des Landes !

Entre trail en forêt, marche conviviale, taloa et musique, vivez une matinée festive et engagée à Angresse au profit de la lutte contre le cancer.

Le Trail de la Balocha revient pour une 2? édition placée sous le signe de la solidarité, du sport et de la convivialité !

Organisé par l’association Rémi Noste Estele, cet événement mêle trail en pleine nature, marche accessible à tous, ambiance festive et gastronomie locale.

Dans une atmosphère chaleureuse et ancrée dans les traditions landaises, les participants courent, marchent, partagent un repas, écoutent de la musique… et surtout, soutiennent une cause importante l’accompagnement des personnes atteintes de cancer.

Une belle occasion de se rassembler entre amis ou en famille pour bouger, savourer et s’engager, le tout dans la bonne humeur ! .

Rue de la Mairie Mairie Angresse 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 66 28 95 reminosteestele@gmail.com

English : Le trail de la Balocha

An event of solidarity in the heart of the Landes!

With a forest trail, a friendly walk, taloa and music, enjoy a festive morning in Angresse in aid of the fight against cancer.

German : Le trail de la Balocha

Ein solidarisches Treffen im Herzen der Landes!

Erleben Sie in Angresse einen festlichen und engagierten Vormittag mit Waldtrail, geselligem Walking, Taloa und Musik zugunsten des Kampfes gegen den Krebs.

Italiano :

Un evento di beneficenza nel cuore delle Landes!

Con un percorso nella foresta, una passeggiata conviviale, taloa e musica, godetevi una mattinata di festa e impegno ad Angresse a favore della lotta contro il cancro.

Espanol : Le trail de la Balocha

¡Un evento benéfico en el corazón de las Landas!

Con un sendero en el bosque, un paseo amistoso, taloa y música, disfrute de una mañana festiva y comprometida en Angresse a beneficio de la lucha contra el cáncer.

L’événement Le trail de la Balocha Angresse a été mis à jour le 2025-06-18 par OTI LAS