Le Trail de la Maison du Comté Rue de la Maison du Comté Poligny

Le Trail de la Maison du Comté

Rue de la Maison du Comté Maison du Comté Poligny Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Le trail de la croix du Dan (et la course nature des éoliennes) devient le trail de la Maison du Comté !

En 2026, le traditionnel Trail de Poligny prend un nouveau virage il s’installe à la Maison du Comté, véritable vitrine du terroir jurassien. Fini la Croix du Dan, place au Trail de la Maison du Comté un rendez-vous sportif, festif et gourmand qui allie authenticité et convivialité.

Un lieu emblématique

Au départ de la Maison du Comté, les coureurs s’élanceront depuis l’entrée principale avant de plonger dans les sentiers polinois. Les arrivées se feront dans les espaces verts, au cœur d’un écrin naturel et accueillant, idéal pour partager un moment en famille ou entre amis.

Des parcours pour tous les goûts !

* Trois distances trail aux noms évocateurs, mêlant vignes, forêts et panoramas sur la capitale du Comté:

– Le Prestige 32km 890m D+ Départ 8h30

– Le Fruité 23km 740m D+ Départ 9h00

– Le Doux 12 km 380m D+ Départ 9h30

Des parcours uniques, avec toujours La Corniche , La Culée de Vaux , la mythique Croix du Dan et l’insolite découverte du Moulin sur l’Ereu !

*Une randonnée, pour découvrir les paysages sans chrono et savourer l’ambiance à son rythme.

*Une course enfants, parce que le sport et la fête se vivent dès le plus jeune âge.

Dans les espaces verts de la Maison du Comté, les plus jeunes pourront s’élancer sur la course de la mascotte “La Comtesse” .

Un moment ludique, festif et convivial, pour transmettre le goût du sport dès le plus jeune âge !

*Randonnée Semons l’Espoir

Départ 9h45 pour 12km

Depuis plus de 20 ans, l’association Semons l’Espoir s’engage aux côtés des enfants hospitalisés et de leurs familles. Elle agit chaque jour pour améliorer les conditions de vie et de soins des jeunes patients du CHU de Besançon et d’autres établissements de santé en Franche-Comté.

Sa mission offrir un environnement chaleureux et bienveillant aux enfants malades, tout en apportant un précieux soutien à leurs proches dans des moments difficiles.

En participant à la randonnée, vous contribuez directement à cette belle cause une partie de chaque inscription est reversée à Semons l’Espoir.

Un événement gourmand et festif

Après l’effort, place au réconfort des foodtrucks et des stands vous permettront de profiter d’un moment convivial, dans la plus pure tradition jurassienne. Entre sport, terroir et partage, le Trail de la Maison du Comté est plus qu’une course, c’est une expérience !

Poligny devient la capitale du Comté… et du trail ! .

Rue de la Maison du Comté Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 08 68

English : Le Trail de la Maison du Comté

German : Le Trail de la Maison du Comté

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Trail de la Maison du Comté Poligny a été mis à jour le 2025-10-03 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA